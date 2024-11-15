Освежите цвет лица с помощью маски на основе мёда и овсяной муки

Тусклый цвет лица — частая проблема, особенно в холодное время года или при недостатке сна и стрессе. Вернуть коже естественное сияние и свежесть поможет питательная маска на основе натуральных компонентов. Разберёмся, как приготовить такую маску в домашних условиях и какими полезными свойствами она обладает.
Смешайте все ингредиенты в небольшой ёмкости до однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15–20 минут. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.
При регулярном применении такой маски 1-2 раза в неделю кожа становится более сияющей и увлажнённой.
Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.
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