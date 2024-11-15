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Освежите цвет лица с помощью маски на основе мёда и овсяной муки

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Тусклый цвет лица — частая проблема, особенно в холодное время года или при недостатке сна и стрессе. Вернуть коже естественное сияние и свежесть поможет питательная маска на основе натуральных компонентов. Разберёмся, как приготовить такую маску в домашних условиях и какими полезными свойствами она обладает.

Освежите цвет лица с помощью маски на основе мёда и овсяной муки
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Ингредиенты для сияющей кожи

  • 1 ст. ложка мёда
  • 1 ч. ложка лимонного сока
  • 1 ч. ложка овсяной муки
  • 1 ч. ложка йогурта (без добавок)

Способ приготовления и применения

Смешайте все ингредиенты в небольшой ёмкости до однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте маску на 15–20 минут. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Полезные свойства маски

  1. Мёд глубоко увлажняет кожу, придаёт ей мягкость и естественное сияние. Он также обладает антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить появление воспалений.
  2. Лимонный сок богат витамином C, который улучшает цвет лица, выравнивает тон и осветляет тёмные пятна.
  3. Овсяная мука помогает бережно отшелушивать омертвевшие клетки, выравнивая текстуру кожи.
  4. Йогурт насыщает кожу полезными ферментами и пробиотиками, которые успокаивают и освежают лицо.

При регулярном применении такой маски 1-2 раза в неделю кожа становится более сияющей и увлажнённой.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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