В зимний период наша кожа сталкивается с множеством негативных факторов: холодный воздух на улице и пересушенный воздух в помещениях из-за отопления. Это может привести к раздражению, шелушению и потере упругости кожи. Однако следуя простым правилам ухода, можно сохранить кожу здоровой и сияющей даже в самые холодные месяцы.
В зимний период наша кожа особенно сильно подвержена негативному воздействию холода и отопительных приборов. Чтобы сохранить её здоровой и красивой, следуйте этим советам:
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!