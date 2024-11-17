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Как бороться с истинным проклятьем отопительного сезона — обезвоженной кожей

1:14
Моя семья » Красота и стиль

В зимний период наша кожа сталкивается с множеством негативных факторов: холодный воздух на улице и пересушенный воздух в помещениях из-за отопления. Это может привести к раздражению, шелушению и потере упругости кожи. Однако следуя простым правилам ухода, можно сохранить кожу здоровой и сияющей даже в самые холодные месяцы.

Как бороться с истинным проклятьем отопительного сезона — обезвоженной кожей
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В зимний период наша кожа особенно сильно подвержена негативному воздействию холода и отопительных приборов. Чтобы сохранить её здоровой и красивой, следуйте этим советам:

  • Используйте кремы с глицерином или гиалуроновой кислотой, которые помогут удержать влагу в коже. Наносите их сразу после душа, пока кожа ещё влажная.
  • Ограничьте использование мыла и горячих душей, так как они разрушают липидный барьер кожи.
  • При депиляции используйте смягчающие средства с экстрактом алоэ.
  • Раз в неделю делайте пилинг с помощью увлажняющих кремов с фруктовыми кислотами.
  • Добавьте в рацион продукты, богатые лецитином (яйца, шпинат, соя) и жирными кислотами (кедровое масло, жирная рыба).

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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