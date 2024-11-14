Ингредиенты пилингов, которые подарят вашей коже здоровое сияние

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Пилинг — это важная часть ухода за кожей, который помогает обновить её, удаляя омертвевшие клетки. Чтобы выбрать подходящий пилинг, необходимо понимать, какие ингредиенты в его составе активны и как они действуют на кожу. Рассмотрим самые популярные компоненты пилингов и их эффекты.

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Гликолевая кислота

Гликолевая кислота — это один из самых известных ингредиентов в химических пилингах. Она относится к группе AHA-кислот (альфа-гидроксикислот) и обладает способностью проникать в верхний слой эпидермиса, отшелушивая мертвые клетки и улучшая текстуру кожи. Она помогает бороться с пигментацией, мелкими морщинами и тусклым цветом лица, придавая коже свежесть и сияние.

Салициловая кислота

Салициловая кислота, относящаяся к BHA-кислотам (бета-гидроксикислотам), идеально подходит для кожи с акне и склонной к жирности. Она проникает в поры, растворяя излишки себума и очищая их от загрязнений. Этот ингредиент обладает противовоспалительным действием и помогает предотвратить появление новых высыпаний.

Молочная кислота

Молочная кислота также относится к AHA-кислотам и считается более мягкой для эпиднрмиса. Она идеально подходит для чувствительной кожи, поскольку оказывает мягкое отшелушивающее действие, увлажняя кожу и стимулируя её обновление. Молочная кислота помогает улучшить текстуру лица, уменьшить видимость морщин и выровнять тон.

Энзимы фруктов

Энзимы, извлекаемые из фруктов, таких как папайя и ананас, являются натуральным и более мягким методом пилинга. Эти компоненты работают, расщепляя белки, что помогает ослабить связь между клетками и способствует их удалению без раздражения. Такой пилинг идеально подходит для чувствительной и сухой кожи.

Понимание, как работают различные ингредиенты пилингов, поможет вам выбрать средство, которое подходит именно для вашего типа кожи и решает конкретные проблемы.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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