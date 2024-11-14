Как использовать маску из зелёной глины для кожи, склонной к акне

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Преимущества маски из зеленой глины

Детоксикация

Когда маска из зеленой глины наносится на кожу, она как магнит вытягивает все токсины и грязь.

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Маска зеленого цвета содержит специфический ионный заряд, который прикрепляется к токсичным молекулам, которые можно легко смыть, чтобы помочь коже избавиться от загрязнений.

Отшелушивание

Глина играет уникальную роль в качестве отшелушивающего средства. Он помогает порам избавиться от жира и удалить омертвевшую кожу, в результате чего вы получаете мягкую и свежую кожу.

Осветление

Зеленая глина является отличной маской для жирной кожи, так как она удаляет весь жир из пор.

Успокаивает кожу

Основная цель зеленой глины — вытягивать загрязнения, и она делает это очень хорошо. Несмотря на эту функцию, зеленую глину можно использовать для лечения незначительных высыпаний и кожной аллергии.

Как приготовить маску из зеленой глины в домашних условиях

Необходимые ингредиенты:

Одна столовая ложка бентонитовой глины. 1-2 столовые ложки воды. Одна столовая ложка молотого овса. Четыре чайные ложки эфирного масла чайного дерева.

Соедините в миске бентонитовую глину и овес. Добавьте воду, чтобы получилась паста. Добавьте четыре капли масла чайного дерева и хорошо размешайте. Нанесите на лицо на 10-15 минут. Ополосните лицо теплой водой, чтобы снять маску.

Уточнения

Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.



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