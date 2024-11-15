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Как избежать ошибок при выборе косметолога

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Косметология — важная часть современной бьюти-индустрии, и многие люди обращаются к профессионалам для улучшения внешности. Однако выбор косметолога требует внимательности, чтобы избежать ошибок и не попасть в руки непрофессионала.

Как избежать ошибок при выборе косметолога
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Врач-дерматолог и косметолог Елена Филатова делится советами, как правильно выбрать специалиста. Важно, чтобы косметолог имел высшее медицинское образование, прошел ординатуру по дерматовенерологии и имел сертификат по косметологии. Кроме того, специалист должен работать только с сертифицированными препаратами, а наличие медицинской лицензии — обязательное условие. Нужно быть внимательным и к поведению косметолога: фразы вроде "вам пора делать инъекции" или "филлеры — это зло" могут быть сигналом непрофессионализма.

Также стоит насторожиться, если косметолог не рассказывает о процедуре, не собирает анамнез и не ведет медицинскую документацию. В случае сомнений всегда можно попросить документы и сменить специалиста.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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