Четыре зимних прически, которые идеально смотрятся под шапкой

Зимой, когда холод заставляет нас надевать шапки, важно не только сохранить тепло, но и не испортить прическу. В этой ситуации поможет несколько стильных и простых укладок. Если у тебя короткие волосы, сделай передние косички, которые можно завязать бантиками или резинками — они отлично смотрятся под шапкой.
Для длинных волос идеально подойдет волнистая укладка: раздели волосы на части, накрути их на утюжок или плойку и зафиксируй лаком для объема. Небрежный пучок — это универсальный вариант, который не испортится от снега и дождя: достаточно собрать волосы в хвост, закрутить и завязать резинкой. Для любителей оригинальных решений подойдут косички-фонарики, которые создадут эффект восточной прически.
В любом случае, с такими укладками ты будешь выглядеть стильно даже в самый морозный день.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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