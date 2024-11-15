Почему тушь отпечатывается и как избавиться от этой проблемы навсегда

Отпечатки туши на веках — проблема, с которой сталкиваются многие девушки, особенно те, у кого нависшее веко или длинные ресницы. Это может происходить по нескольким причинам. Одна из главных — когда ресницы, особенно длинные, касаются верхнего века и оставляют следы.
Также тушь может отпечатываться из-за жирной кожи вокруг глаз или использования тяжелых кремов. Некачественная тушь также может быть причиной, но прежде чем ее менять, стоит попробовать несколько лайфхаков. Например, можно использовать термотушь, которая устойчива к дождю, слезам и поту, и легко удаляется теплой водой.
Также помогает праймер для век, который предотвращает жирный блеск и делает кожу матовой. Крем для век лучше наносить заранее, чтобы он не мешал туши. Для тех, кто не любит водостойкую тушь, можно комбинировать ее с обычной, нанося на кончики ресниц.
Наконец, можно отказаться от туши вообще и сделать акцент на губах, следуя тренду "голых" ресниц, популярному среди молодежи.
Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.
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