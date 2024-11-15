Почему тушь отпечатывается и как избавиться от этой проблемы навсегда

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отпечатки туши на веках — проблема, с которой сталкиваются многие девушки, особенно те, у кого нависшее веко или длинные ресницы. Это может происходить по нескольким причинам. Одна из главных — когда ресницы, особенно длинные, касаются верхнего века и оставляют следы.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Также тушь может отпечатываться из-за жирной кожи вокруг глаз или использования тяжелых кремов. Некачественная тушь также может быть причиной, но прежде чем ее менять, стоит попробовать несколько лайфхаков. Например, можно использовать термотушь, которая устойчива к дождю, слезам и поту, и легко удаляется теплой водой.

Также помогает праймер для век, который предотвращает жирный блеск и делает кожу матовой. Крем для век лучше наносить заранее, чтобы он не мешал туши. Для тех, кто не любит водостойкую тушь, можно комбинировать ее с обычной, нанося на кончики ресниц.

Наконец, можно отказаться от туши вообще и сделать акцент на губах, следуя тренду "голых" ресниц, популярному среди молодежи.

Уточнения

Тушь (нем. Tusche) — краска, различных цветов, ранее брусковая чёрная краска (тушь чёрная), разных оттенков, приготовленная из сажи.



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