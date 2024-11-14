Как мыть волосы на ночь, чтобы сэкономить время утром и сохранить их здоровье

С наступлением холодов утренние сборы становятся настоящим испытанием: многие из нас склонны отказываться от завтрака, укладки и мытья головы, выбирая дополнительный час сна. Однако можно сэкономить время и при этом не выходить из дома с грязными волосами, если мыть их на ночь. Важно помнить, что мокрые волосы могут стать благоприятной средой для грибка и дерматита, а также более подвержены ломкости.
Дерматолог Клара Лакаста советует сначала аккуратно подсушить волосы полотенцем, а затем полностью высушить их феном, придерживаясь правильной техники. Фен следует держать на расстоянии 5-10 сантиметров от волос и использовать расческу для равномерного распределения воздуха. Чтобы придать объем, лучше сушить волосы, опустив голову вниз, а для прямых прядей фен нужно направлять от корней к кончикам. Утром достаточно будет немного освежить прическу с помощью спрея, и волосы будут выглядеть чистыми и ухоженными.
Этот метод подходит и для обладательниц кудрявых волос, которые также могут сэкономить время на укладке.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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