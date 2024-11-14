Как определить свой тип старения и замедлить его

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина хочет замедлить процессы старения, однако важно понимать, что для этого нужно учитывать тип старения кожи. Косметолог Алиса Войчек выделяет несколько типов увядания, для каждого из которых подходят определенные методы ухода и косметологические процедуры.

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Деформационный тип старения чаще всего встречается у славян и арабов. Он характеризуется плотной, часто жирной кожей, слабо выраженными скулами и отечностью. С возрастом кожа начинает провисать. Консервативные методы помогают на ранних этапах, такие как пилинг, массаж и лимфодренаж, но в более поздних стадиях может понадобиться хирургическое вмешательство.

Мелкоморщинистый тип встречается у стройных женщин с сухой кожей. Это наиболее "легкий" тип старения, так как он не подвержен провисанию кожи, но морщинки могут появляться рано. Женщины с таким типом старения могут долго сохранять четкий овал лица и избежать подтяжек до 60 лет. Для ухода подходят мезотерапия, биоревитализация, мягкие пилинги и средства для питания кожи.

Мускульный тип встречается реже, чаще у азиатских женщин. Этот тип старения характеризуется развитой мускулатурой лица, что помогает дольше сохранять форму. Однако с возрастом появляются резкие изменения. Для ухода применяются массажи, процедуры для стимуляции коллагена, пилинги и миорелаксанты.

Каждому типу старения можно подобрать свою программу ухода, что позволяет сохранить молодость и привлекательность как можно дольше.

Уточнения

Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.



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