Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бойцы из Волгограда захватили немецкий танк в зоне СВО
Как выполнять упражнение скалолаз?
Аврора Киба закатила истерику в Лондоне, пожалев, что не вышла замуж за Лепса
Онколог рассказал, что поход к стоматологу поможет избежать рака
Клещи смыкаются. Меньше 6 км осталось до окружения ВСУ под Курахово
Как перечная мята восстанавливает кожу и снимает усталость
Для тех кто на диете: рецепт смузи из хурмы
Как правильно есть холодец: советы врача-диетолога
Этот молочный продукт практически не содержит лактозы

Эффективные маски для ухода за кожей шеи и декольте в домашних условиях

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Уход за кожей шеи и декольте — важный аспект в поддержании молодости кожи, так как именно эти области чаще всего выдают возраст. Однако большинство женщин пренебрегает уходом за этими зонами. Важно помнить, что уход за кожей в области декольте аналогичен уходу за лицом. Маски, приготовленные из натуральных компонентов, могут значительно улучшить состояние кожи.

Эффективные маски для ухода за кожей шеи и декольте в домашних условиях
Фото: flickr.com by danabooo, CC BY 2.0

Одним из популярных средств является ламинария, которая богата витаминами и помогает увлажнить и оздоровить кожу. Для приготовления маски нужно настоять водоросли в теплой воде, а затем нанести на шейку и декольте. Мед также является отличным увлажнителем, и его можно использовать в масках вместе с теплой водой. Глина, особенно белая и розовая, эффективно очищает кожу и помогает при различных проблемах с кожей, а сладкий перец, который можно использовать как в свежем виде, так и в виде порошка, стимулирует кровообращение и улучшает состояние кожи.

Эти простые и натуральные средства позволят поддержать молодость и красоту кожи в области шеи и декольте.

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Езда с габаритными огнями вместо ближнего света: что нужно знать
США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова Украинские наёмники полетели из Африки на Ближний Восток за опытом Юрий Бочаров
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Последние материалы
Избыток масла может стать причиной серьезных неисправностей двигателя
Обнаружили паразита, убивающего змей
У футболиста Смолова пропали часы стоимостью свыше 7 миллионов рублей
В России увеличили выплаты участникам спецоперации за инвалидность
Избегает демонизации: Волкер объяснил, почему Трамп сказал тёплые слова про Путина
Вандалы изрисовали памятник Ахмату Кадырову
Похвасталась медалью: главу района освистали в Курской области
Мифы о зимнем уходе за автомобилем, которые могут вам дорого обойтись
Эксперты советуют отложить покупку шампанского до праздников
Раскрыт секрет тёмного вещества в Челябинском метеорите
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.