Ошибки в зимнем макияже, которые можно избежать

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимний макияж имеет свои особенности, и для того чтобы избежать бьюти-фейлов, важно учитывать несколько ключевых моментов. Во-первых, зимой губы склонны к сухости, поэтому регулярное использование скраба для губ и увлажняющих средств поможет избежать подсушивания при нанесении помады.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Во-вторых, зимой кожа становится светлее, поэтому стоит выбрать тональный флюид на тон светлее обычного средства, чтобы избежать контраста между лицом и шеей. При этом важно не перегружать кожу плотными текстурами.

Еще один важный момент — это румяна. Хотя без них макияж выглядит плоским, важно не переборщить с их количеством, чтобы не подчеркнуть покраснения, вызванные холодом. Лучше всего использовать матовые румяна и наносить их легким слоем. Эти простые правила помогут вам выглядеть свежо и естественно, даже в холодное время года.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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