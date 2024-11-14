Шубы, которые остаются вне моды в 2025 году

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шуба по-прежнему остается желанным элементом гардероба, но, как и любая мода, она меняется с каждым годом. В этом сезоне главной тенденцией являются объемные модели шуб, напоминающие те, которые носили наши матери и бабушки. По словам стилиста Маши Ведерниковой, шубы с капюшоном А-силуэта, которые были популярны 20 лет назад, давно вышли из моды, как и модели с обильным декором — стразами, пайетками и массивными пуговицами.

Фото: flickr.com by markjhandel, CC BY 2.0

Также в список устаревших попали меховые жилеты и приталенные шубы, которые не подходят для многослойных зимних образов. Стильные альтернативы — минималистичные модели, шубы с интересными принтами или пэчворк. Еще одной "модной ошибкой" называют шубы в стиле "гусеница", которые уже считаются безвкусными.

В итоге, чтобы оставаться в тренде, выбирайте удобные, стильные и лаконичные шубы с объемным кроем, которые согреют и подчеркнут ваш вкус.

Уточнения

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.



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