Какие уходовые средства не подходят для зимы

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Зимой кожа требует особого ухода, и многие ошибаются, выбирая средства, которые только ухудшают ее состояние. Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог, вместе с коллегами составила список продуктов, которые лучше исключить из зимнего ухода. Это, например, скрабы на основе косточек, которые могут травмировать кожу, а также спиртовые лосьоны, которые пересушивают кожу и снижают её защитные функции.

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Легкие увлажняющие гели тоже не подходят для зимы — они не справляются с интенсивным обезвоживанием, вызванным перепадами температур. Термальная вода также может ухудшить состояние кожи, так как испаряющаяся влага дополнительно высушивает кожу. Матирующие средства, особенно без увлажнения, тоже не подходят, так как они забирают не только излишки жира, но и влагу из верхних слоев кожи.

Зимой стоит выбирать более интенсивные увлажняющие средства, которые одновременно питают и защищают кожу от холода и ветра.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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