Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов
Страны с самыми известными локациями для фото
Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян
Как чеснок помогает вернуть энергию после гриппа и ангины
Эксперт назвал самые опасные места в доме
Гаджеты без вреда: сколько времени можно проводить за экраном
Пустят ли квадроберов на катки и новогодние елки в Петербурге

Какие уходовые средства не подходят для зимы

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа требует особого ухода, и многие ошибаются, выбирая средства, которые только ухудшают ее состояние. Наталья Михайлова, врач-дерматовенеролог, вместе с коллегами составила список продуктов, которые лучше исключить из зимнего ухода. Это, например, скрабы на основе косточек, которые могут травмировать кожу, а также спиртовые лосьоны, которые пересушивают кожу и снижают её защитные функции.

Какие уходовые средства не подходят для зимы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Легкие увлажняющие гели тоже не подходят для зимы — они не справляются с интенсивным обезвоживанием, вызванным перепадами температур. Термальная вода также может ухудшить состояние кожи, так как испаряющаяся влага дополнительно высушивает кожу. Матирующие средства, особенно без увлажнения, тоже не подходят, так как они забирают не только излишки жира, но и влагу из верхних слоев кожи.

Зимой стоит выбирать более интенсивные увлажняющие средства, которые одновременно питают и защищают кожу от холода и ветра.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Экономика и бизнес
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота Аудио 
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Новости спорта
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Как помочь кошке полюбить переноску — полезные советы
Страны, куда можно поехать без визы
Как спасти комнатные растения от проблем с листьями
Как шубы из эко-меха покоряют моду 2025 года
Карьера Пугачёвой в России оказалась под вопросом. Два её концерта в стране сорваны
Фестиваль Архстояние отпразднует свое 20-летие
Вторичный авторынок в РФ: цены на подержанные машины могут остановиться
Сделайте кофе полезнее: три добавки для снижения холестерина
Какую профессию выбрать в 2025 году, чтобы хорошо зарабатывать?
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.