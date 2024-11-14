Как зимний уход за кожей предотвратит обезвоживание и раздражение

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимой кожа требует особого ухода, ведь перепады температур и сухой воздух в помещениях могут серьезно ухудшить ее состояние. Оксана Ильина, врач-дерматолог, объясняет, что сухость и обезвоживание становятся основными проблемами в этот период. Отапливаемые помещения значительно высушивают кожу, а на улице она подвергается стрессу от холода, что приводит к потере упругости и возникновению чувствительности. Чтобы минимизировать эти эффекты, важно использовать увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой, которая хорошо удерживает влагу.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Также полезными будут кислоты, такие как молочная, лимонная и яблочная, для поддержания свежести кожи и нормализации работы сальных желез. Не менее важен уход за губами, которые особенно страдают от сухости в зимний период. Вместо частого использования бальзамов, лучше поддерживать водный баланс и регулярно использовать мягкий скраб для губ. Важно не забывать про полноценный уход за кожей, чтобы сохранить ее здоровой и упругой даже в холодное время года.

Уточнения

style="text-align: left;">Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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