Аренда студий в Подмосковье продолжает расти на фоне повышения цен

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Студии остаются наиболее популярным и доступным жильем в Москве и Подмосковье, но по прогнозам аналитиков, ситуация с арендой изменится в худшую сторону к концу 2024 года, сообщил Алексей Попов, руководитель Циан. Аналитики, отметил, что с ноября 2024 года средняя аренда студии в Подмосковье составляет 40,2 тысячи рублей, что на 29% больше по сравнению с прошлым годом.

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За летний сезон (с июня по сентябрь) цены выросли на 20%, а в последние месяцы аренда студий продолжила расти на 4%. Несмотря на увеличение предложения, спрос на студии не снижается, так как они остаются более доступным вариантом по сравнению с квартирами в Москве.

Этот тренд роста ставок (2-3% в месяц) сохранится и в декабре-январе, что сделает аренду студий еще более дорогим удовольствием в ближайшее время, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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