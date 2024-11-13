Как выбрать идеальный пуховик для женщин plus size

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима уже наступила, и пришло время обновить гардероб, выбрав идеальный пуховик для женщин plus size. Стилист Маша Ведерникова дает несколько важных советов, как подобрать модель, которая будет не только согревать, но и подчеркивать достоинства фигуры.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Во-первых, следует избегать моделей с широкими горизонтальными линиями, которые увеличивают объем, и выбирать пуховики с вертикальными или диагональными стежками. Для акцента на талии подойдут модели с поясом или завышенной талией. Модели с синтетическим наполнителем будут легче и не добавят лишнего объема, а выбор длины зависит от того, какие части тела хочется подчеркнуть.

Для тех, кто любит эксперименты, есть асимметричные модели, которые добавляют загадочности. Также важен выбор капюшона или воротника — капюшон добавит таинственности, а воротник — уюта. Цвета и узоры тоже играют свою роль: темные оттенки стройнят, а яркие или пастельные делают образ более живым. Главное — не ленитесь примерять несколько моделей и находить тот, в котором вы почувствуете себя уверенно и комфортно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.