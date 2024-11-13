Стилист раскрыла, какие куртки и пуховики уже не в моде

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модные тренды зимней верхней одежды изменились, и несколько ранее популярных моделей уже вышли из моды. Стилист Ольга Воробьева рекомендует отказаться от коротких приталенных пуховиков и моделей с рукавами 3/4, которые выглядят старомодно и неудобно. Вместо них стоит выбрать более современные варианты, например, кожаные или дубленые куртки.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon, CC BY-NC-SA 2.0

Также не актуальны удлиненные куртки-парки, которые можно использовать только для загородных прогулок. Для города лучше отдать предпочтение тренчам с утепленной подкладкой или пальто оверсайз. В моде классические оттенки (черный, бежевый, молочный), а также яркие цвета, такие как синий и бордовый. Модные куртки должны быть с минимальным декором: без крупных пуговиц и кнопок, а вместо ярких принтов стилист советует выбирать классические, например, клетку или полоску.

Важно помнить, что верхняя одежда должна сочетать стиль и функциональность, чтобы образ не выглядел устаревшим.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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