Стилист раскрыла, какие куртки и пуховики уже не в моде

Модные тренды зимней верхней одежды изменились, и несколько ранее популярных моделей уже вышли из моды. Стилист Ольга Воробьева рекомендует отказаться от коротких приталенных пуховиков и моделей с рукавами 3/4, которые выглядят старомодно и неудобно. Вместо них стоит выбрать более современные варианты, например, кожаные или дубленые куртки.
Также не актуальны удлиненные куртки-парки, которые можно использовать только для загородных прогулок. Для города лучше отдать предпочтение тренчам с утепленной подкладкой или пальто оверсайз. В моде классические оттенки (черный, бежевый, молочный), а также яркие цвета, такие как синий и бордовый. Модные куртки должны быть с минимальным декором: без крупных пуговиц и кнопок, а вместо ярких принтов стилист советует выбирать классические, например, клетку или полоску.
Важно помнить, что верхняя одежда должна сочетать стиль и функциональность, чтобы образ не выглядел устаревшим.
Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.
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Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.