Почему ледяной массаж может быть вреден для кожи

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Массаж лица льдом — один из самых популярных бьюти-лайфхаков, который при правильном применении может значительно улучшить состояние кожи. Дерматолог Диана Салмановна объясняет, что холод способствует сужению сосудов, а затем их расширению, что улучшает кровообращение, уменьшает отечность и воспаления, а также восстанавливает водный баланс кожи. Ледяной массаж помогает косметическим средствам лучше проникать в кожу и усиливает их эффективность.

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Однако важно помнить, что не стоит злоупотреблять этим методом. Процедура не должна длиться больше минуты в день, иначе можно повредить кожный барьер, что приведет к сухости, шелушению или даже обморожению кожи. Для безопасности рекомендуется использовать лед, завернутый в ткань или специальные формы для массажа, чтобы избежать прямого контакта с кожей.

Кроме того, массаж льдом противопоказан людям с проблемной кожей, такими как розацеа или купероз, а также при острых инфекционных заболеваниях, нарушениях свертываемости крови или гиперчувствительности к холоду. В таких случаях лучше заменить ледяной массаж на более мягкие процедуры, например, умывание холодной водой. Эта альтернатива будет не менее полезной, но не вызовет резких перепадов температур и не повредит кожу.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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