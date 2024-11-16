Шампунь, бальзам и маска — проверьте, правильно ли вы моете голову

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины совершают одну и ту же ошибку при уходе за волосами: они наносят маску после использования кондиционера. Это может привести к потере блеска и ухудшению состояния волос.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Правильный порядок нанесения средств для ухода за волосами выглядит следующим образом:

Шампунь (двойное нанесение). Первое намыливание удаляет пыль и стайлинг, второе — очищает уже непосредственно кожу головы. Маска. Наносится на всю длину волос, от уровня ушей до кончиков. Не затрагивает кожу головы, чтобы сохранить объём. Кондиционер или бальзам. Закрывает кутикулу волоса, придаёт локонам гладкость и блеск.

Важно помнить, что маска не должна использоваться после кондиционера, так как это не имеет смысла — волосы не получат должного питания и не будут блестеть.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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