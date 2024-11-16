Шампунь, бальзам и маска — проверьте, правильно ли вы моете голову

Многие женщины совершают одну и ту же ошибку при уходе за волосами: они наносят маску после использования кондиционера. Это может привести к потере блеска и ухудшению состояния волос.
Правильный порядок нанесения средств для ухода за волосами выглядит следующим образом:
Важно помнить, что маска не должна использоваться после кондиционера, так как это не имеет смысла — волосы не получат должного питания и не будут блестеть.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.
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