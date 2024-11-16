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Бьюти-эксперт напомнила об опасности поддельных косметических средств

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Современный рынок косметики предлагает огромный выбор продуктов от люксовых брендов до доступных масс-маркетов. Однако разнообразие средств, рекламных обещаний и упаковок может сбить с толку. При выборе косметики важно обращать внимание на бренд и состав продукта, чтобы обеспечить безопасность использования. Об этом напомнила основательница бренда Beautydrugs и предприниматель Татьяна Кирилловская.

Бьюти-эксперт напомнила об опасности поддельных косметических средств
Фото: commons.wikimedia.org by Niko de stoko, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, нередко состав подделок значительно отличается от заявленного на упаковке, а вместо активных ингредиентов могут присутствовать химические вещества, вызывающие аллергию и высыпания.

Помимо этого, покупка копии косметического продукта поддерживает незаконный рынок, нарушает права интеллектуальной собственности и создаёт риски для здоровья потребителей, уточняет Газета.Ru.

Высокая цена косметического продукта не всегда означает лучшее качество, подчеркнула специалист. На рынке есть качественные бюджетные альтернативы.

"Есть множество хороших бюджетных средств, которые могут стать отличной альтернативой дорогим брендам и по свойствам, и по нанесению, и по эффекту. С активным развитием соцсетей многие блогеры часто сравнивают продукты в своих видео, делая выбор в пользу бюджетного аналога", — добавила Кирилловская.

Уточнения

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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