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Как часто нужно использовать бальзам для губ зимой для защиты от холода?

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы сохранить губы мягкими и увлажненными в холодное время года, важно правильно ухаживать за ними, особенно зимой. Одна из ключевых процедур — регулярное использование бальзама. Но как часто его нужно применять, чтобы губы оставались здоровыми?

Как часто нужно использовать бальзам для губ зимой для защиты от холода?
Фото: Freepik by master1305, PDM

Ежедневный уход за губами

Зимой губы подвергаются воздействию низких температур, ветра и сухого воздуха, что может вызывать сухость и шелушение. Использование бальзама для губ должно стать частью ежедневного ухода, даже если внешне губы не кажутся сухими. Наносите его каждое утро перед выходом на улицу и обновляйте при необходимости в течение дня.

Повторное нанесение в течение дня

Рекомендуется наносить бальзам каждые 2-3 часа, особенно если вы часто находитесь на улице. Выбирайте средства с натуральными маслами, воском и витамином Е, чтобы обеспечить защиту и питание кожи губ. Если чувствуете, что губы становятся сухими, сразу наносите бальзам, чтобы предотвратить трещинки.

Ночной уход

Для дополнительного увлажнения на ночь можно наносить плотный бальзам с интенсивным составом или маску для губ. Нанесение перед сном поможет коже восстанавливаться в течение ночи и предотвратит пересыхание на следующий день.

Какой бальзам выбрать

Для зимы лучше подойдут бальзамы с плотной текстурой и защитными компонентами, такими как масло ши, миндальное или кокосовое масло, а также витамин Е. Избегайте продуктов с ментолом и искусственными ароматизаторами, так как они могут раздражать кожу.

Чтобы губы оставались мягкими и увлажненными зимой, используйте бальзам несколько раз в день и дополнительно наносите его на ночь.

Уточнения

Гигиеническая помада — губная помада, предназначенная для смягчения обветренной или потрескавшейся кожи губ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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