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Какие тенденции в макияже будут актуальны зимой 2024 года?

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2024 обещает быть не только холодной, но и яркой! Макияж в этом сезоне будет сочетать в себе как нежные, так и более насыщенные цвета, при этом акцент делается на естественность, сияние и выразительность. Рассмотрим главные тренды макияжа этой зимы.

Какие тенденции в макияже будут актуальны зимой 2024 года?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Нежный и сияющий финиш

В зимнем сезоне 2024 года сияющая кожа продолжает оставаться в тренде. Хотите добиться эффекта здорового сияния? Для этого идеально подойдут хайлайтеры, увлажняющие основы и тональные кремы с эффектом glow. Румяна холодных оттенков, таких как розовый и лавандовый, также актуальны, придавая лицу свежий и естественный вид.

Яркий акцент на глаза

Трендовые цветовые палитры для макияжа глаз этого сезона включают глубокие оттенки синего, фиолетового и кораллового. Удлиненные стрелки и графичный макияж века придают выразительности и драматичности. Не забывайте об объёмной туши, которая будет главным акцентом для создания густых ресниц.

Естественные брови

В этом сезоне в тренде остаются естественными и максимально густые брови. Зимой 2024 года будут актуальны мягкие линии, без ярких контуров, подчеркивающие их натуральную форму. Используйте прозрачные гели для фиксации и легкие карандаши для придания объема.

Нюдовые и ягодные губы

Для губ в тренде как нюдовые, так и насыщенные оттенки ягод. Прозрачные текстуры блесков, а также полуматовые помады идеально подходят для создания сбалансированного зимнего макияжа.

Макияж зимы 2024 обещает быть ярким и многогранным. Экспериментируйте с текстурами и цветами, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и быть в тренде этой зимой!

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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