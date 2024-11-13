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Как правильно ухаживать за шубой перед зимними холодами для её долгой службы?

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это время, когда шуба становится не только стильным элементом гардероба, но и необходимым аксессуаром для защиты от холода. Чтобы ваша шуба прослужила долго и сохраняла привлекательный вид, важно правильно подготовить её к наступающему зимнему сезону.

Как правильно ухаживать за шубой перед зимними холодами для её долгой службы?
Фото: flickr.com by markjhandel, CC BY 2.0

Чистка шубы

Перед тем как носить шубу, её необходимо тщательно почистить. Это можно сделать в специализированной химчистке, если шуба из натурального меха. Для изделий из искусственного меха можно воспользоваться мягкой щеткой для удаления пыли и грязи. Важно помнить, что чистка меха в домашних условиях может привести к его повреждению.

Обработка от моли

Моль — один из самых больших врагов меховых изделий. Для защиты от этого вредителя можно использовать специальные ароматизаторы или средства, отпугивающие моль. Расположите их в шкафу, где хранится ваша шуба.

Проветривание

Перед тем как отправиться на улицу, обязательно проветрите шубу. Это поможет избавиться от лишней влаги и неприятных запахов, а также обеспечит более комфортное ношение.

Подготовка кожи и замши

Если ваша шуба имеет элементы из кожи или замши, позаботьтесь о них отдельно. Для кожи используйте специальные средства для увлажнения и защиты от внешних воздействий, а замшу стоит обработать водоотталкивающим спреем.

Хранение шубы

В межсезонье шубу следует хранить в специальном чехле, в сухом и прохладном месте, вдали от источников тепла.

Правильная подготовка шубы к зимнему сезону поможет сохранить её привлекательность и функциональность на долгое время.

Уточнения

Шу́ба — обобщённое название любой длинной верхней меховой одежды в России, известное с XV века.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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