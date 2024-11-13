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7 причин, почему масло опунции нужно включить в уход за кожей

2:13
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1. Действует как ежедневный увлажняющий крем

Богатое витамином Е и жирными кислотами, масло семян опунции увлажняет кожу, делая ее мягкой и эластичной. Вы можете использовать его круглый год в качестве ночного увлажняющего крема или даже под макияж.

7 причин, почему масло опунции нужно включить в уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

2. Предотвращает появление морщин

Масло семян опунции содержит 60,5% линолевой кислоты, которая придает прочность кожному барьеру, помогая сохранять естественные увлажнители. Оно действует как влагоудерживающее лечебное масло. Витамин Е защищает клетки кожи, которые вырабатывают эластины и коллагены, тем самым сохраняя кожу увлажненной и молодой.

3. Предотвращает появление высыпаний и прыщей

Прыщи — враг безупречной кожи, а частые высыпания могут оставить некрасивые следы. Вашим основным маслом должно быть масло семян опунции, так как оно является идеальным решением вашей проблемы с прыщами.  Использование масла семян опунции с высоким содержанием линолевой кислоты помогает поддерживать этот идеальный баланс и предотвращает закупорку пор.

4. Придает коже естественное сияние

Уникальная комбинация витаминов Е и К в масле семян опунции помогает бороться с пигментацией, придавая коже ровный тон, делая ее мягкой, эластичной и сияющей.

5. Действует как масло для кутикулы

Масло семян опунции с богатым содержанием жирных кислот идеально подходит для поддержания кутикулы увлажненной и здоровой.

6. Попрощайтесь со своими темными кругами

Содержащийся витамин Е мгновенно осветляет кожу под глазами и устраняет любую отечность. 

7. Натуральный кондиционер для волос

Витамин Е и достаточное количество жирных кислот в масле питают кожу головы и увлажняют волосы изнутри. Он предотвращает ломкость и слабость волос и избавляет от секущихся кончиков.

Уточнения

Опунция (лат. Opuntia) — род растений семейства Кактусовые (Cactaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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