Чтобы избавиться от чёрных точек, делайте регулярно эту маску с мускатным орехом

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Мускатный орех — одна из тех кухонных специй, которые используются в роскошных блюдах. А вот мускатный орех при смешивании с молоком помогает в избавлении от черных точек.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 4.0

Как сделать маску для лица и нанести ее

Добавьте в коровье молоко щепотку порошка мускатного ореха. Тщательно размешайте, чтобы у маски получилась однородная консистенция.

Наносите смесь на все лицо или только на область, где у вас есть черные точки.

Порошок мускатного ореха поможет удалить омертвевшие клетки кожи, что сделает вашу кожу гладкой. Содержание молочной кислоты в молоке поможет разрушить омертвевшие клетки кожи, а также придаст сияние вашему лицу. Эта маска для лица очень хороша для жирного типа кожи. Делайте ее примерно раз в неделю.

Уточнения

Мускатный орех (лат. Semen Myristicae, Nux Moschata) — пряность, плод растения мускатник душистый (Myristica fragrans); иногда к ним относят и плоды других растений рода Мускатник (Myristica).



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