Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Генетик, бросивший вызов миру, вернулся в науку
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
Только две страны способны завершить конфликт на Украине, но в списке нет США
Блиновскую признали банкротом. Что будет с её имуществом?
Почему сахар в бензобаке не повредит двигатель
Юморист Максим Галкин* показал дочку Лизу и сына Гарри
Как сохранить жареную рыбу свежей и вкусной: правила упаковки

Чтобы избавиться от чёрных точек, делайте регулярно эту маску с мускатным орехом

0:53
Моя семья » Красота и стиль

Мускатный орех — одна из тех кухонных специй, которые используются в роскошных блюдах. А вот мускатный орех при смешивании с молоком помогает в избавлении от черных точек.

Чтобы избавиться от чёрных точек, делайте регулярно эту маску с мускатным орехом
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, CC BY-SA 4.0

Как сделать маску для лица и нанести ее

Добавьте в коровье молоко щепотку порошка мускатного ореха. Тщательно размешайте, чтобы у маски получилась однородная консистенция.

Наносите смесь на все лицо или только на область, где у вас есть черные точки.
Порошок мускатного ореха поможет удалить омертвевшие клетки кожи, что сделает вашу кожу гладкой. Содержание молочной кислоты в молоке поможет разрушить омертвевшие клетки кожи, а также придаст сияние вашему лицу. Эта маска для лица очень хороша для жирного типа кожи. Делайте ее примерно раз в неделю.

Уточнения

Мускатный орех (лат. Semen Myristicae, Nux Moschata) — пряность, плод растения мускатник душистый (Myristica fragrans); иногда к ним относят и плоды других растений рода Мускатник (Myristica).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Наука и техника
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Какие авто ржавеют быстрее всех
Авто
Какие авто ржавеют быстрее всех Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова Стратегический бомбардировщик Ту-160М. Современная икона российской авиации Дмитрий Плотников
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Последние материалы
Генетик, бросивший вызов миру, вернулся в науку
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
В Крыму при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
Только две страны способны завершить конфликт на Украине, но в списке нет США
Блиновскую признали банкротом. Что будет с её имуществом?
Почему сахар в бензобаке не повредит двигатель
Юморист Максим Галкин* показал дочку Лизу и сына Гарри
Как сохранить жареную рыбу свежей и вкусной: правила упаковки
Продукты, приводящие к усталости: что исключить из рациона
Как разрезать яйцо ровно: кулинарная хитрость от шеф-повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.