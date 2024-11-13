Чтобы избавиться от чёрных точек, делайте регулярно эту маску с мускатным орехом

Мускатный орех — одна из тех кухонных специй, которые используются в роскошных блюдах. А вот мускатный орех при смешивании с молоком помогает в избавлении от черных точек.
Добавьте в коровье молоко щепотку порошка мускатного ореха. Тщательно размешайте, чтобы у маски получилась однородная консистенция.
Наносите смесь на все лицо или только на область, где у вас есть черные точки.
Порошок мускатного ореха поможет удалить омертвевшие клетки кожи, что сделает вашу кожу гладкой. Содержание молочной кислоты в молоке поможет разрушить омертвевшие клетки кожи, а также придаст сияние вашему лицу. Эта маска для лица очень хороша для жирного типа кожи. Делайте ее примерно раз в неделю.
Мускатный орех (лат. Semen Myristicae, Nux Moschata) — пряность, плод растения мускатник душистый (Myristica fragrans); иногда к ним относят и плоды других растений рода Мускатник (Myristica).
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