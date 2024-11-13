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Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Мария Шеди делится рекомендациями по выбору головных уборов, подходящих для разных зимних пальто и шуб. Она объясняет, что шапка — это не только согревающий аксессуар, но и важная часть стиля, и подбирается в зависимости от одежды. Например, к шубе идеально подходит меховая шапка, такая как кубанка или ушанка, подчёркивающая роскошь и обеспечивающая тепло. Также можно выбрать фетровую шляпу с широкими полями или объёмные капоры и шапки-чепчики, добавляющие образу ретро-штриха.

Как выбрать идеальную шапку для шубы, дубленки и пальто
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Для более спортивного стиля, как пуховики, стилист рекомендует шапки-бини, шапки с жемчужинами или фактурной вязкой. Утеплённые кепки и тёплые панамы также идеально дополняют зимние образы. Для дубленок идеально подойдут ушанки (меховые или кожаные), а также трикотажные и шерстяные шапки. К пальто лучше всего подойдут береты, которые снова в моде и придают образу французский шик. Также можно выбрать ушанки и меховые полоски, сообщает Москва 24.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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