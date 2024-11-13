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Врач-диетолог раскрыла секреты здорового похудения за 1,5 месяца до праздников

1:28
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Чтобы избавиться от лишнего веса до Нового года, важно следовать нескольким простым, но эффективным рекомендациям, говорит врач-диетолог Мария Миркискина. Главное — не забывать, что при похудении нужно правильно питаться, а не голодать. Диеты с резким ограничением калорий, разгрузочные дни и монодиеты не помогут, а могут вызвать срывы. Похудение должно быть сбалансированным и приятным, чтобы процесс был устойчивым и длительным. В идеале за 4-6 недель можно сбросить 3-5 килограммов.

Врач-диетолог раскрыла секреты здорового похудения за 1,5 месяца до праздников
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Первый шаг к снижению веса — пересмотреть свой рацион. Вместо колбас и полуфабрикатов стоит есть больше рыбы, птицы и нежирного мяса. Сладости нужно заменить на фрукты и ягоды, а сладкие напитки — на чистую воду. Диетолог советует исключить алкоголь и соусы, а также увеличить количество овощей и зелени в рационе. Для удобства планирования питания можно использовать метод "Гарвардской тарелки": половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, четверть — белки.

Ужин также должен быть лёгким и полезным, включать мясо или рыбу, приготовленные без масла, и овощи. Для ускорения процесса похудения стоит добавить физическую активность: тренировки 3-4 раза в неделю или хотя бы 10 тысяч шагов в день.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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