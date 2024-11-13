Подолог объяснила, почему нельзя использовать один гель-лак для ног и рук

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Использование гель-лака и педикюрных процедур, если не соблюдать правильную технику, может привести к серьезным проблемам с ногтями и кожей, предупреждает подолог Валентина Шевцова. Основная ошибка — использование одного и того же гель-лака для рук и ног, что может вызвать повреждения на ногтях из-за разницы в составах лаков. Гель-лак для ног должен быть мягким, а для рук — более жестким, чтобы предотвратить травмы. Также не следует наносить гель-лак на ногти с грибковыми инфекциями или гематомами, так как это ухудшает состояние и создает благоприятную среду для размножения бактерий.

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Подолог также отмечает, что неправильное снятие гель-лака с помощью фрезы может привести к образованию пропилов и истончению ногтевой пластины. Это делает ноготь более уязвимым к повреждениям, что может привести к болезненным трещинам и даже утрате ногтя. Кроме того, удаление слишком большого слоя кожи на пятках во время педикюра может привести к образованию трещин и утолщению кожи. Шевцова подчеркивает важность выбора качественных материалов и внимательного подхода мастеров к каждому этапу процедуры, чтобы избежать подобных последствий.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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