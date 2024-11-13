Как сохранить молодость и красоту кожи рук зимой

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа рук часто выдает истинный возраст женщины, поскольку руки подвергаются большому количеству внешних воздействий, таких как мытье посуды, работа с химикатами и холодная погода. Косметолог Ирина Созинова делится рекомендациями по уходу за руками, чтобы сохранить их ухоженными и молодыми. Важно уделять внимание интенсивному увлажнению, особенно зимой, когда холод высушивает кожу. Созинова советует использовать питательные кремы с глицерином или маслами ши и кокоса, чтобы сохранить влагу в коже, а также регулярно обрабатывать кутикулу, чтобы предотвратить трещины.

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Кроме того, парафиновые ванночки во время маникюра отлично помогают увлажнить и смягчить кожу. Защита от холода также имеет огромное значение, поэтому важно носить теплые перчатки из натуральных материалов. Ночные маски с плотными увлажняющими средствами и хлопковыми перчатками усиливают эффект ухода. Также регулярный пилинг и потребление достаточного количества воды способствуют здоровью кожи рук. Для увлажнения изнутри полезны продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как рыба и орехи.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.



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