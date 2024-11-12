Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От этих воздушных пирожков с сочной начинкой из фарша и лука никто не сможет оторваться
Ноевые хвостики ищут хозяев: более 70 животных на выставке в Москве
Тренер рассказал, как правильно выполнять жим штанги на наклонной скамье
Как устранить запах из компостной кучи: полезные советы для дачников
Зимний сезон стартует: Московская усадьба Деда Мороза приглашает на праздник
Что обязательно нужно учитывать перед чисткой мягкой мебели, чтобы её не испортить
Эксперты советуют действовать сейчас — закупаться бриллиантами, так как цены скоро начнут расти
Как лишний выходной повлияет на туристические поездки
Как выращивать перец на подоконнике: сорта, уход и секреты урожая

Как улучшить действие маски для лица с помощью правильной подготовки кожи?

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы маска для лица принесла заметный результат, важно не только выбрать подходящий продукт, но и правильно подготовить кожу перед её применением. Подготовка помогает дерме лучше усваивать активные компоненты маски, усиливая её эффективность и делая уход более глубоким

Как улучшить действие маски для лица с помощью правильной подготовки кожи?
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

Очищение кожи

Первый и важнейший этап подготовки — очищение кожи. Перед нанесением маски удалите макияж и загрязнения с помощью мягкого очищающего средства. Это освободит поры от грязи и излишков кожного сала, помогая активным веществам маски лучше впитываться.

Отшелушивание

После очищения рекомендуется сделать лёгкий пилинг или использовать скраб. Отшелушивание удаляет омертвевшие клетки, выравнивает текстуру кожи и способствует лучшему проникновению ингредиентов маски. Для этого шага можно использовать мягкий скраб или кислоты, подходящие для вашего типа кожи.

Распаривание кожи

Распаривание помогает раскрыть поры, что особенно полезно для тех, кто использует очищающие или питательные маски. Нагрейте воду и наклонитесь над паром, накрыв голову полотенцем, или воспользуйтесь специальной паровой ванной. Это позволит маске глубже проникнуть в слои кожи.

Лёгкий массаж

Массаж лица перед нанесением маски улучшает микроциркуляцию, что способствует более быстрому впитыванию полезных веществ. Лёгкими движениями помассируйте лицо, акцентируя внимание на проблемных зонах. Это также поможет расслабить мышцы лица, усиливая эффект от процедуры.

Тонизирование

После всех этапов подготовки нанесите на лицо тоник. Он восстановит баланс кожи и дополнительно подготовит её к нанесению маски, особенно если вы использовали пилинг или распаривание.

Подготовка кожи перед использованием маски помогает добиться более выраженного результата, усиливая действие активных компонентов и делая кожу гладкой и сияющей.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары
Экономика и бизнес
Китай начал отвечать Европе за повышенные пошлины на электрокары Аудио 
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Авиация
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Древний астероид может омолодиться после встречи с Землёй
Куба и Россия обсуждают строительство отелей под российским управлением
Этот манник на кефире с ягодами получается влажным, сочным и при этом просто невесомым
Экс-теннисист объяснил, почему ждать на корте побед от Медведева не приходится
Как оживить интерьер с помощью комнатных растений
Как создать быстрый повседневный макияж за считанные минуты?
Три простых способа отучить кошку гулять по кухонным поверхностям
Почему лучше отказаться от сахара в чае: советы диетолога
Борьба с мучнистой росой без химии: сода, мыло и масло — вот что вам нужно
Кожаная обивка сидений — почему и зимой, и летом водителю некомфортно на ней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.