Что такое косметическое голодание и при каких проблемах оно может помочь

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врачи-дерматологи и косметологи Анжелика Ужва и Виктория Королёва рассказали о косметическом голодании и его пользе.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Эксперты отметили, что у этого современного тренда пока нет чёткого определения. Одни понимают под ним полный отказ от косметики и умывания, другие — только от декоративных средств.

Специалисты считают, что этот тренд подойдёт молодым людям с хорошей кожей, так как многоступенчатый уход может ей навредить. Кратковременный отказ от косметики будет полезен и для тех, чья кожа не склонна к высыпаниям.

Врачи подчеркнули, что современные качественные средства не закупоривают поры, но нельзя гарантировать безопасность всех ингредиентов. Полное косметическое голодание рекомендуется тем, у кого есть проблемы с кожным барьером:

тусклость,

шелушение,

сухость,

воспаления,

сыпь,

розацеа

гиперпигментация,

медленное заживление ранок.

"Если это вам знакомо, то попробуйте на некоторое время отказаться от очищающих гелей, пенок и пудр. Возможно, вашей коже не хватает себума, который действует как естественное увлажняющее средство", — объяснили косметологи.

Эксперты советуют перед отказом от косметики проконсультироваться с дерматологом, особенно людям с кожными заболеваниями, такими как псориаз, экзема и аллергия.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Лече́бное голода́ние — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.



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