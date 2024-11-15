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Что такое косметическое голодание и при каких проблемах оно может помочь

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Врачи-дерматологи и косметологи Анжелика Ужва и Виктория Королёва рассказали о косметическом голодании и его пользе.

Что такое косметическое голодание и при каких проблемах оно может помочь
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Эксперты отметили, что у этого современного тренда пока нет чёткого определения. Одни понимают под ним полный отказ от косметики и умывания, другие — только от декоративных средств.

Специалисты считают, что этот тренд подойдёт молодым людям с хорошей кожей, так как многоступенчатый уход может ей навредить. Кратковременный отказ от косметики будет полезен и для тех, чья кожа не склонна к высыпаниям.

Врачи подчеркнули, что современные качественные средства не закупоривают поры, но нельзя гарантировать безопасность всех ингредиентов. Полное косметическое голодание рекомендуется тем, у кого есть проблемы с кожным барьером:

  • тусклость,
  • шелушение,
  • сухость,
  • воспаления,
  • сыпь,
  • розацеа
  • гиперпигментация,
  • медленное заживление ранок.

"Если это вам знакомо, то попробуйте на некоторое время отказаться от очищающих гелей, пенок и пудр. Возможно, вашей коже не хватает себума, который действует как естественное увлажняющее средство", — объяснили косметологи.

Эксперты советуют перед отказом от косметики проконсультироваться с дерматологом, особенно людям с кожными заболеваниями, такими как псориаз, экзема и аллергия.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Лече́бное голода́ние — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим облегчённым (диетическим) питанием в течение определённого периода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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