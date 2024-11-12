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Все оттенки коричневого и другие модные тренды зимы 2024-2025

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2024-2025 годов уже не за горами, и настало время пересмотреть свой гардероб и ознакомиться с последними модными тенденциями. Стилист Ольга Белашова поделилась рекомендациями о том, как выглядеть стильно и при этом не мёрзнуть.

Все оттенки коричневого и другие модные тренды зимы 2024-2025
Фото: Freepik by marymarkevich, PDM

В этом сезоне коричневый цвет — главный тренд. Он универсален и хорошо сочетается с другими оттенками. Стилист отметила, что монохромные образы в коричневых тонах всегда актуальны. Особенно стильно выглядит образ, полностью выполненный в коричневой гамме с использованием оттенков шоколада.

Однако не стоит ограничиваться только этим цветом в гардеробе. Важно, чтобы он был представлен в разных оттенках, пишет Om1 Новосибирск, цитируя стилиста.

Сливочный цвет также остаётся актуальным. Он прекрасно сочетается с коричневыми оттенками и делает образ более лёгким и свежим. Сливочные оттенки хорошо гармонируют с коричневыми аксессуарами или верхней одеждой.

Головные уборы — важный элемент зимнего образа. В этом сезоне популярны чепчики с длинными ушами, балаклавы и шапки-бини. Они не только защищают от холода, но и делают любой наряд оригинальным.

Короткие шубы с длинным мехом — хит сезона. Они придают образу роскоши и элегантности. Такие шубы легко сочетать с разными стилями одежды — от классического до уличного.

Обтягивающие джинсы вышли из моды, а длинные пуховики по-прежнему актуальны. Выбирайте удобную одежду и утеплённые варианты.

При создании зимнего образа учитывайте форму, цвет и текстуру одежды, напомнила стилист. Крой одежды должен быть комфортным и соответствовать типу фигуры. Выбирайте яркие или тёплые цвета, такие как коричневый или сливочный, и комбинируйте разные материалы для создания объёмного и многослойного эффекта.

Главное — помнить о комфорте и практичности, выбирая одежду, которая согреет вас даже в самые сильные морозы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Гардероб — совокупность имеющейся у человека в наличии одежды или её части, например, курортный гардероб, вечерний, базовый, капсульный гардероб и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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