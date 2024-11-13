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Как создать быстрый повседневный макияж за считанные минуты?

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Создание быстрого повседневного макияжа не требует большого количества косметики, но важно выбрать средства, которые подчеркнут естественную красоту и помогут создать свежий вид. Такой макияж можно сделать за считанные минуты, если следовать простым шагам.

Тон и консилер

Первый этап — это подготовка кожи. Нанесите увлажняющий крем, чтобы обеспечить равномерное распределение последующих средств. Затем используйте тональный крем или ВВ-крем для более лёгкого покрытия. Распределите его по лицу спонжем или кистью, чтобы выровнять тон кожи, не перегружая её. Для устранения небольших несовершенств и темных кругов под глазами нанесите консилер.

Лёгкий румянец и бронзер

Чтобы лицо выглядело свежим и отдохнувшим, добавьте немного румян на яблочки щек. Для повседневного макияжа подойдут кремовые румяна — их легко растушевать, и они создают естественное сияние. Легкий бронзер на скулах и по контуру лица добавит выразительности.

Оформление бровей

Используйте карандаш или гель для бровей, чтобы слегка подчеркнуть их форму и заполнить пробелы. Не стоит делать брови слишком яркими — легкое оформление подчеркнёт глаза и завершит образ.

Тушь для ресниц

Тушь — обязательный элемент быстрого макияжа. Нанесите один или два слоя, чтобы подчеркнуть взгляд, не перегружая ресницы. Это добавит открытости и свежести взгляду.

Завершающий штрих

Для губ подойдут легкий блеск или бальзам с оттенком. Он придаст натуральный вид, не требуя тщательной коррекции.

С помощью этих средств можно создать лёгкий и свежий макияж, который подойдёт для любого дня и подчеркнёт вашу естественную красоту.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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