Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?

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Укладка чёлки на брашинг — это быстрый и простой способ придать ей аккуратный вид, добавить объем и форму. С помощью брашинга можно создать эффектную причёску как для повседневных, так и для особенных случаев. Разберём основные шаги, которые помогут легко уложить чёлку и сохранить её форму надолго.

Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Подготовка к укладке

Перед укладкой важно подготовить волосы. Чистые, слегка влажные пряди лучше всего поддаются укладке. Для этого сначала вымойте голову и высушите челку полотенцем до состояния лёгкой влажности. Чтобы сохранить укладку дольше, нанесите на чёлку немного пенки или спрея для объёма.

Выбор правильного брашинга

Подберите брашинг подходящего размера: для короткой челки лучше взять щетку среднего диаметра, для более длинной — больший диаметр. Это позволит создать нужный изгиб и объём.

Техника укладки

Разделите чёлку на несколько секций, чтобы уложить каждую прядь по отдельности. Начинайте укладку с нижней части чёлки, постепенно поднимаясь вверх. Заворачивайте прядь на брашинг, придавая ей желаемую форму. Направляйте поток теплого воздуха из фена вдоль пряди, чтобы высушить и зафиксировать её. Повторите те же действия с каждой секцией чёлки, придавая ей нужный изгиб и объем.

Закрепление результата

После укладки остудите волосы прохладным воздухом, чтобы закрепить форму. При необходимости можно использовать немного лака для фиксации, чтобы причёска держалась весь день.

С помощью брашинга можно легко и быстро уложить чёлку, создавая стильный образ. Такой метод позволяет сохранить укладку, придавая ей ухоженный вид и объём.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



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