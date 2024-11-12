Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финны приобрели российскую арену в Хельсинки
Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль
Роскачество проверит качество работы туристических сервисов
Уникальная роща Пандо под угрозой: 80 тысяч лет истории могут исчезнуть
Молодость без усилий: что помогает выглядеть лучше своих лет
Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов
Делимся секретами приготовления вкусного плова
Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению

Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Укладка чёлки на брашинг — это быстрый и простой способ придать ей аккуратный вид, добавить объем и форму. С помощью брашинга можно создать эффектную причёску как для повседневных, так и для особенных случаев. Разберём основные шаги, которые помогут легко уложить чёлку и сохранить её форму надолго.

Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Подготовка к укладке

Перед укладкой важно подготовить волосы. Чистые, слегка влажные пряди лучше всего поддаются укладке. Для этого сначала вымойте голову и высушите челку полотенцем до состояния лёгкой влажности. Чтобы сохранить укладку дольше, нанесите на чёлку немного пенки или спрея для объёма.

Выбор правильного брашинга

Подберите брашинг подходящего размера: для короткой челки лучше взять щетку среднего диаметра, для более длинной — больший диаметр. Это позволит создать нужный изгиб и объём.

Техника укладки

  1. Разделите чёлку на несколько секций, чтобы уложить каждую прядь по отдельности.
  2. Начинайте укладку с нижней части чёлки, постепенно поднимаясь вверх.
  3. Заворачивайте прядь на брашинг, придавая ей желаемую форму.
  4. Направляйте поток теплого воздуха из фена вдоль пряди, чтобы высушить и зафиксировать её.
  5. Повторите те же действия с каждой секцией чёлки, придавая ей нужный изгиб и объем.

Закрепление результата

После укладки остудите волосы прохладным воздухом, чтобы закрепить форму. При необходимости можно использовать немного лака для фиксации, чтобы причёска держалась весь день.

С помощью брашинга можно легко и быстро уложить чёлку, создавая стильный образ. Такой метод позволяет сохранить укладку, придавая ей ухоженный вид и объём.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут
Еда и рецепты
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Что делать, если осенью попугай теряет перья
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш
Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Клематис в вашем саду: как обеспечить ему идеальные условия для роста
Организация в автомобиле: канцелярские лайфхаки для практичных водителей
Как сохранить отличное самочувствие и избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.