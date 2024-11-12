Как срезание кутикулы может испортить рост ногтей

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Срезание кутикулы в домашних условиях может привести к серьезным проблемам с ростом ногтей, а также повысить риск инфекций, если процедура выполнена неправильно. Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова предупреждает, что неправильное срезание кутикулы может повредить матрикс — зону, отвечающую за рост ногтя, что приведет к его деформации. Кроме того, использование немытых или чужих инструментов может стать причиной заражения инфекциями, такими как гепатит или ВИЧ.

Фото: Openverse by Dave Hamster, CC BY 2.0

Егорова рекомендует доверить срезание кутикулы профессионалам, так как в салонах для этого используются специальные масла и составы, которые размягчают кожу. В домашних условиях лучше использовать палочки и масла для отодвигания кутикулы, чтобы минимизировать риск повреждений. Также важно иметь личные инструменты и как можно реже проводить процедуру. В целом, соблюдение гигиены и правильной техники — ключ к здоровым ногтям.

Уточнения

Кути́кула (от лат. cuticula — «кожица») — сложно устроенное образование, лежащее поверх эпителиального слоя у многих беспозвоночных.



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