Как выбрать форму ногтей для визуального удлинения пальцев

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейл-стилист Елена Корнева поделилась рекомендациями по выбору формы ногтей для визуального удлинения пальцев и придания рукам более изящного вида. Одной из лучших форм является миндалевидная — она помогает зрительно удлинить пальцы и реже ломается. Для длинных ногтей хорошо подойдут формы "балерина" и овальная, если ногтевое ложе узкое и длинное. Для короткого ногтевого ложа лучше выбирать квадрат с закругленными углами или овальную форму, так как они визуально укорачивают пальцы.

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Кроме того, маникюр в натуральных оттенках, таких как бежевый или нежно-розовый, а также вертикальные и диагональные рисунки, помогут сделать руки более изящными. Напротив, горизонтальные рисунки и темные оттенки могут зрительно укоротить ногти, особенно если ногтевое ложе короткое. Эксперт рекомендует использовать нюдовые оттенки и избегать темных цветов для создания гармоничного и удлиненного образа.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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