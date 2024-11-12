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Как выбрать идеальный тональный крем и консилер

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Профессиональный визажист Александра Никитина делится советами по правильному выбору тонального крема и консилера. При выборе важно ориентироваться на финиш средства — сияющий, матовый или натуральный. Матовые средства, как правило, обладают более высокой стойкостью, но выбор зависит от предпочтений. Также стоит учитывать плотность покрытия: для проблемной кожи или желания создать эффект фотошопа подойдёт плотный крем, для естественного макияжа лучше выбрать средство средней или легкой плотности.

Как выбрать идеальный тональный крем и консилер
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особое внимание стоит уделить выбору оттенка. Никитина советует тестировать кремы на нижней челюсти, так как эта область имеет средний оттенок, который наиболее близок к общему тону кожи. Нужно подобрать несколько оттенков и выбрать тот, который максимально сливается с кожей. Для консилера лучше всего брать средство той же марки и серии, что и тональный крем, так как они часто имеют идентичные оттенки. Если требуется коррекция, то для синяков под глазами подойдут желтые консилеры, для фиолетовых кругов — оранжевые, а для зеленых оттенков — розоватые.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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