Как выбрать идеальный тональный крем и консилер

Профессиональный визажист Александра Никитина делится советами по правильному выбору тонального крема и консилера. При выборе важно ориентироваться на финиш средства — сияющий, матовый или натуральный. Матовые средства, как правило, обладают более высокой стойкостью, но выбор зависит от предпочтений. Также стоит учитывать плотность покрытия: для проблемной кожи или желания создать эффект фотошопа подойдёт плотный крем, для естественного макияжа лучше выбрать средство средней или легкой плотности.
Особое внимание стоит уделить выбору оттенка. Никитина советует тестировать кремы на нижней челюсти, так как эта область имеет средний оттенок, который наиболее близок к общему тону кожи. Нужно подобрать несколько оттенков и выбрать тот, который максимально сливается с кожей. Для консилера лучше всего брать средство той же марки и серии, что и тональный крем, так как они часто имеют идентичные оттенки. Если требуется коррекция, то для синяков под глазами подойдут желтые консилеры, для фиолетовых кругов — оранжевые, а для зеленых оттенков — розоватые.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
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