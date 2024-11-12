Как использовать плотные корректоры и консилеры для идеального макияжа

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для идеального макияжа важно не только правильно выбрать тональные средства, но и тщательно подготовить кожу. Визажист Анжелика Заева делится своими секретами, как скрыть дефекты кожи с помощью плотных цветных корректоров и консилеров. Перед нанесением макияжа кожу следует очистить, тонизировать и увлажнить. Для маскировки выраженных недостатков, таких как синяки или покраснения, используются корректоры разных оттенков: лососевый скрывает темные синяки, а зеленый — красноту и сосудистую сетку.

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Важным этапом является аккуратное нанесение корректора на проблемные зоны, его подсушивание и растушевка спонжем. Поверх наносится тональный крем.

Консилер помогает замаскировать мелкие морщинки, и его следует наносить поверх тонального средства. Для долговечности макияжа визажист рекомендует завершить образ пудрой, которая устранит жирный блеск, матирует кожу и скрывает расширенные поры и пигментацию, обеспечивая стойкость макияжа в течение дня, сообщает Москва 24.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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