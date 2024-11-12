Не делайте этих ошибок, иначе эффекта не будет: что можно и нельзя делать после микронидлинга

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Что можно сделать

Умойте лицо мягким очищающим средством только через 8 часов после процедуры. Наносите мягкие и не раздражающие сыворотки, содержащие гиалуроновую кислоту и витамин Е. Обязательно наносите солнцезащитный крем, когда выходите на улицу после этой процедуры, так как кожа становится чувствительной к солнцу. Дайте старой коже отшелушиться самостоятельно и поддерживайте ее частое увлажнение. Спите на спине не менее трех дней, чтобы не оставить шрамов на лице.

Чего нельзя делать

Нельзя наносить на кожу агрессивные сыворотки, такие как витамин С, так как процедура усиливает эффект таких средств по уходу за кожей, что приводит к повреждению кожи. Нельзя наносить макияж или солнцезащитный крем сразу на обработанную область после микронидлинга. Используйте его только через несколько часов. Не выходите на солнце в течение как минимум суток после процедуры. Не ходите на тренировку в тренажерный зал, не загорайте и не занимайтесь любой другой деятельностью, связанной с потоотделением. Избегайте любого лазерного лечения в течение как минимум двух недель. Избегайте нанесения льда на лицо. Он может прервать воспалительный процесс, необходимый для омоложения кожи.

Уточнения

Микронидлинг (греч. μικρός — малый, англ. needle — игла, также англ. collagen induction therapy) — косметическая процедура, направленная на улучшение состояния кожи и заключающаяся в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса, благодаря чему в кожу активно проникают лечебные препараты.



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