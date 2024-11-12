Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манго в кулинарии: идеи для использования в различных блюдах
Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу
Как правильно выбрать обои для разных комнат?
Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ
В России создали систему выявления загрязнений с помощью моллюсков
Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения
Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship
Простые идеи для стильного разделения комнаты

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Правильное мытьё головы — это важный этап ухода за волосами, но многие совершают ошибки, которые могут ухудшить их состояние и внешний вид. Разберем наиболее частые из них и узнаем, как их избежать.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Фото: Freepik by jcomp, PDM

Использование слишком горячей воды

Горячая вода может пересушивать волосы и кожу головы, особенно если это происходит регулярно. Оптимальная температура для мытья — чуть теплая вода, которая не разрушает структуру локонов и способствует сохранению естественных масел на коже.

Нанесение шампуня на всю длину волос

Шампунь предназначен для очищения кожи головы, а не всей длины волос. Сосредоточьтесь на корнях, где происходит основное загрязнение. Пены, стекающей по длине волос при смывании, будет достаточно для их очищения.

Слишком частое или редкое мытьё

Частое мытье головы может пересушить волосы и спровоцировать избыточное выделение кожного сала. Редкое мытье, напротив, приводит к накоплению грязи и излишнего жира. Оптимальная частота зависит от типа волос, но обычно рекомендуется мыть голову 2–3 раза в неделю.

Пренебрежение кондиционером

Кондиционер увлажняет и защищает волосы, делая их мягкими и послушными. Он особенно важен, если вы используете шампуни с сильным очищающим действием, которые могут вызывать сухость.

Агрессивное вытирание полотенцем

Сильное трение полотенцем повреждает кутикулу волос, делая их ломкими и спутанными. Вместо этого аккуратно промокните волосы, чтобы убрать излишки влаги.

Избегая типичных ошибок при мытье головы, можно не только сохранить волосы здоровыми, но и улучшить их внешний вид.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Манго в кулинарии: идеи для использования в различных блюдах
Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу
Как правильно выбрать обои для разных комнат?
Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
В России создали систему выявления загрязнений с помощью моллюсков
Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения
13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.