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Как избежать обострения ксероза зимой и летом

1:24
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Ксероз — это патологическое состояние кожи, при котором она становится чрезмерно сухой, теряет эластичность и барьерные функции. Этот процесс сопровождается шелушением, покраснением, зудом и даже болезненными ощущениями. Как объясняет опытный косметолог Ольга Новикова, ксероз может возникать как самостоятельное явление, так и быть симптомом других заболеваний, таких как атопический дерматит или ихтиоз. Особое внимание стоит уделить тому, что ксероз часто обостряется в зимний период из-за воздействия отопления, а также может быть вызван возрастными изменениями кожи или неправильным уходом.

Как избежать обострения ксероза зимой и летом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Главные признаки ксероза — это потеря эластичности, шероховатость кожи, отслаивание и зуд. Эти симптомы можно предотвратить, соблюдая правильный режим ухода. Например, важно поддерживать водный баланс организма и избегать длительного контакта с водой, особенно соленой. Для уменьшения сухости рекомендуется избегать агрессивных очищающих средств и защитить кожу от воздействия прямых солнечных лучей с помощью кремов с SPF. Также, чтобы поддерживать здоровье кожи, полезно заниматься физической активностью, что улучшает кровообращение и общую циркуляцию жидкости в организме.

Уточнения

Атопический дерматит (АтД, атопическая экзема, синдром атопической экземы/дерматита) — это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое обычно начинается в раннем детском возрасте, может продолжаться или рецидивировать в зрелом возрасте. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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