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Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре

1:35
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Похудение — процесс, требующий подхода, основанного на научных принципах, а не на модных диетах или экстремальных методах. Специалисты предлагают несколько важных рекомендаций, которые помогают безопасно сбросить лишний вес и поддерживать здоровье. Первое, что нужно сделать, — определить, действительно ли нужно худеть. Для этого используется индекс массы тела (ИМТ). Оптимальная скорость похудения — от 0,5 до 1 кг в неделю, чтобы дать организму время адаптироваться.

Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рацион должен быть сбалансированным, без жестких ограничений. Диетологи советуют, чтобы углеводы составляли 55-60% калорий, белки — 15%, а жиры — не более 30%. Физическая активность также должна быть регулярной. Для оптимального похудения стоит сочетать аэробные и силовые тренировки, а нагрузку на каждую тренировку — примерно 600 калорий. Важным дополнением является поддержание водного баланса: пить 1,5-2 литра воды в день.

Специалисты предупреждают о мифах вокруг препаратов для похудения. Некоторые из них, такие как "Редуксин", могут быть безопасными и эффективными при назначении врачом. Однако стоит избегать использования мочегонных чаев и сильно полагаться на кофе. Важно помнить, что здоровое похудение — это долгосрочный процесс, требующий осознанного подхода и консультаций с профессионалами.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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