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Как красиво одеваться при фигуре яблоко

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Тип фигуры "яблоко" характеризуется более широкими плечами, полной грудью и талией, которая не всегда явно выражена. Основная задача при выборе одежды для этого типа фигуры — создать визуальный баланс, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Как красиво одеваться при фигуре яблоко
Фото: freepik.com by lookstudio, PDM

В этой статье мы рассмотрим основные рекомендации по выбору одежды для женщин с типом фигуры "яблоко".

1. Подчеркните свои достоинства

Вырезы и декольте. Открытые вырезы, такие как V-образный или квадратный, помогут визуально удлинить шею и отвлечь внимание от области живота. Избегайте слишком глубоких вырезов, которые могут акцентировать внимание на груди.

Акцент на ноги. Если у вас длинные ноги, не стесняйтесь их подчёркивать. Юбки и платья выше колена, а также узкие брюки помогут создать гармоничный образ.

2. Выбор верхней одежды

Легкие кардиганы и жакеты. Выбирайте свободные модели кардиганов и жакетов, которые не обтягивают живот. Лучше всего подойдут изделия с завышенной талией или прямые фасоны. Обратите внимание на модели с открытым передом, которые создают вертикальную линию.

Блузы и топы. Отдавайте предпочтение блузам и топам с A-образным силуэтом, которые свободно падают вниз. Избегайте обтягивающих моделей, которые могут подчеркнуть лишний объем в области живота.

3. Одежда для низа

Юбки. Юбки A-силуэта или расклешенные модели помогут скрыть недостатки в области живота и бедер. Выбирайте юбки с высокой талией, чтобы создать иллюзию более тонкой талии.

Брюки. Лучше всего подойдут прямые или слегка расклешённые брюки. Избегайте моделей с низкой посадкой, так как они могут подчеркнуть живот. Брюки с завышенной талией помогут визуально удлинить ноги и сделать талию более выраженной.

4. Используйте аксессуары

Пояса. Они помогут подчеркнуть талию и создать более женственный силуэт. Лучше всего выбирать широкие пояса, которые можно носить на уровне самой узкой части тела.

Украшения. Длинные серьги и ожерелья с подвесками отвлекут внимание от области живота и добавят изящества вашему образу. Избегайте массивных украшений в области груди.

5. Цвета и принты

Тёмные цвета. Тёмные оттенки визуально стройнят, поэтому выбирайте одежду в тёмных тонах для создания базового гардероба. Однако не забывайте о ярких акцентах — они могут добавить интереса вашему образу.

Принты. Мелкие принты и вертикальные полосы помогают создать эффект стройности. Избегайте крупных узоров в области живота, так как они могут привлечь нежелательное внимание.

Подбор одежды для типа фигуры "яблоко" требует внимания к деталям и понимания своих особенностей. Экспериментируйте с различными стилями и находите те вещи, в которых вам будет комфортно.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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