Руководство по подбору одежды для фигуры песочные часы

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Тип фигуры "песочные часы" считается одним из самых гармоничных и привлекательных. Он характеризуется четко выраженной талией, примерно одинаковыми объёмами груди и бёдер. Правильный выбор одежды поможет подчеркнуть красоту фигуры и создать стильный образ.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

1. Подчёркиваем талию

Одним из главных достоинств фигуры "песочные часы" является выразительная талия. Поэтому стоит акцентировать внимание именно на этом элементе.

Пояса. Используйте пояса, чтобы подчеркнуть талию. Широкие или тонкие пояса помогут выделить этот участок и создать красивый силуэт.

Фасоны. Выбирайте платья и топы с завышенной талией или модели, которые обтягивают фигуру в области талии. Это поможет создать эффект песочных часов.

2. Выбор верхней одежды

Для верхней части одежды стоит выбирать модели, которые подчеркнут вашу грудь и талию.

Вырезы. V-образные, квадратные или округлые вырезы помогут визуально удлинить шею и подчеркнуть грудь. Избегайте слишком глубоких вырезов, которые могут выглядеть неуместно.

Рукава. Подходят как модели с короткими рукавами, так и с длинными. Лучше избегать слишком объёмных рукавов, которые могут скрыть талию.

Ткани. Лёгкие и струящиеся ткани создадут романтичный образ, а плотные материалы помогут подчеркнуть формы.

3. Нижняя часть одежды

Нижняя часть одежды должна быть сбалансирована с верхней, чтобы создать гармоничный образ.

Брюки. Прямые или слегка расклешенные брюки подойдут лучше всего. Избегайте слишком обтягивающих моделей, если хотите скрыть недостатки.

Юбки. Юбки с высокой талией, карандашные юбки и модели А-силуэта отлично подойдут для фигуры "песочные часы". Они подчеркнут талию и создадут красивый силуэт.

4. Обратите внимание на принты и цвета

Выбор цвета и принтов также играет важную роль в создании образа.

Цвета. Тёмные оттенки визуально стройнят, поэтому можно использовать их для нижней части одежды. Светлые и яркие цвета подойдут для верхней части, чтобы привлечь внимание к лицу.

Принты. Стильные узоры и принты могут добавить интерес к вашему образу. Однако старайтесь избегать слишком крупных рисунков на нижней части, чтобы не перегружать образ.

5. Обувь

Правильная обувь поможет завершить ваш образ.

Туфли на каблуке. Они визуально удлиняют ноги и делают фигуру более пропорциональной. Выбирайте модели с открытым носом или ремешками.

Ботинки и сапоги. Модели с прямым силуэтом или небольшим каблуком отлично подойдут для создания стильного образа.

Подбор одежды для типа фигуры "песочные часы" заключается в акцентировании внимания на талии и создании гармоничного силуэта. Главное — это уверенность в себе и в том, что вы носите.

Уточнения

Силуэт — одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, смутные очертания чего-либо в темноте, вдали, в тумане, видимые без деталей.

