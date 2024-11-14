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Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Тип фигуры "прямоугольник" характеризуется прямыми линиями и схожими размерами плеч, талии и бедер. У женщин с таким типом фигуры часто отсутствует выраженная талия. Однако, правильный выбор одежды способен выделить ваши достоинства и сформировать гармоничный образ.

Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

1. Основные цели при выборе одежды

  • При выборе одежды для фигуры "прямоугольник" стоит стремиться к созданию более женственного силуэта. Это можно достичь с помощью следующих приёмов.
  • Создание линии талии. Используйте пояса, корсеты или платья с завышенной талией.
  • Добавление объёма. Используйте объёмные детали в верхней и нижней части, чтобы сбалансировать пропорции.
  • Использование слоев. Слои могут добавить интерес к образу и создать ощущение объёма.

2. Верхняя одежда

  • Пиджаки и жакеты. Выбирайте модели с поясом или акцентом на талии. Жакеты с широкими плечами помогут создать эффект "песочных часов".
  • Блузы и топы. Идеальны модели с рюшами, воланами или драпировкой в области груди. Это добавит объёма и сделает силуэт более женственным.
  • Свитера. Обратите внимание на свитера с V-образным вырезом или асимметричным кроем. Они помогут визуально удлинить шею и придадут интерес к верхней части.

3. Нижняя одежда

  • Юбки. Юбки А-силуэта, плессированные или с оборками прекрасно подойдут для создания объёма в нижней части. Избегайте слишком прямых моделей.
  • Брюки. Широкие брюки, брюки-клёш или модели с завышенной талией помогут подчеркнуть талию и добавить формы.
  • Шорты. Лучше выбирать шорты с высокой талией и объемными деталями.

4. Платья

  • Платья с поясом. Выбирайте платья, которые подчёркивают талию. Модели с запахом или драпировкой также будут хорошим выбором.
  • А-силуэт. Платья, которые расширяются от талии, создадут красивый силуэт.
  • Макси-платья. Длинные платья могут быть как облегающими, так и свободными, главное — акцентировать внимание на талии.

5. Обувь и аксессуары

  • Обувь. Обратите внимание на обувь на каблуке — она поможет визуально удлинить ноги и сделать силуэт более стройным.
  • Аксессуары. Используйте пояса, чтобы акцентировать талию. Шарфы или ожерелья могут добавить интерес к образу.

Подбор одежды для фигуры "прямоугольник" требует внимания к деталям и умения играть с формами. Главное — это создание женственного силуэта, который будет подчёркивать ваши достоинства. Помните, что уверенность в себе — это лучший аксессуар.

Уточнения

Ожере́лье — украшение, носимое вокруг шеи.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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