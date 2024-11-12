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Секреты японского ухода за кожей

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Японский уход за кожей известен своей эффективностью и комплексным подходом. Японские женщины уделяют особое внимание уходу за кожей, и их методы помогают сохранить её молодость, сияние и здоровье на протяжении многих лет.

Секреты японского ухода за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

5 шагов японского ухода за кожей

1. Очищение

Двойное очищение. Японский уход за кожей предполагает двойное очищение. Сначала используют масляное очищающее средство, чтобы удалить макияж и грязь. Затем наносят пенку для умывания, чтобы очистить поры и удалить остатки масла.

Мягкое воздействие. Важно использовать мягкие очищающие средства, чтобы не пересушивать кожу.

2. Тонизирование

Тонизация — это важный шаг в японском уходе за кожей. Тоник помогает восстановить рН баланс кожи после очищения и подготовить её к дальнейшему уходу.

3. Увлажнение

Увлажнение. Японские женщины уделяют особое внимание увлажнению кожи. Они используют увлажняющие сыворотки, кремы и маски, чтобы поддерживать кожу гидратированной и упругой.

Выбор увлажняющего средства. Выбор увлажняющего средства зависит от типа вашей кожи. Для сухой кожи подходят более питательные кремы, для жирной — лёгкие сыворотки с маттирующим эффектом.

4. Эссенция

Усиление действия. Эссенция — это концентрированное средство, которое наносится после тоника и перед увлажняющим кремом. Она помогает усилить действие увлажняющего крема и улучшить состояние кожи.

5. Защита

Солнцезащитный крем. Японские женщины используют солнцезащитный крем ежедневно, даже в облачную погоду, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Выбор крема. Выбор солнцезащитного крема зависит от типа вашей кожи и уровня UV-защиты.

Японский уход за кожей — это комплексный подход к красоте и здоровью. Следуйте этим простым рекомендациям, и ваша кожа будет сиять.

Уточнения

Эссенцияв пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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