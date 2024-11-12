Зимняя маска для лица которая спасёт вашу кожу от сухости и раздражений

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Зимнее время года — это не только холода и снег, но и нагрузка на нашу кожу, которая требует особого ухода. Холодный воздух, ветер и сухость в помещениях могут сильно иссушить и раздражать дерму, делая её тусклой и обезвоженной. Питательная маска для лица — отличный способ поддержать кожу в это время года. Рассмотрим рецепт, который поможет увлажнить, успокоить и восстановить вашу кожу.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Ингредиенты для маски

1 столовая ложка мёда

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка жирных сливок или йогурта

2-3 капли масла лаванды

Приготовление и применение

Сначала смешайте все ингредиенты в небольшой миске до получения однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз. Оставьте её на 15-20 минут, чтобы кожа полностью впитала все полезные вещества. Смойте маску теплой водой, затем ополосните лицо прохладной для тонизирования пор.

Преимущества маски

Мёд — обладает увлажняющими и антисептическими свойствами, помогает смягчить кожу и борется с сухостью.

— обладает увлажняющими и антисептическими свойствами, помогает смягчить кожу и борется с сухостью. Оливковое масло — насыщает кожу витаминами и жирными кислотами, восстанавливая её эластичность.

— насыщает кожу витаминами и жирными кислотами, восстанавливая её эластичность. Жирные сливки или йогурт — увлажняют и питает, придавая коже мягкость и здоровый вид.

— увлажняют и питает, придавая коже мягкость и здоровый вид. Масло лаванды — помогает успокоить раздраженную кожу и расслабляет.

Эта маска станет идеальным дополнением к вашему уходу за лицом в холодное время года, обеспечивая коже необходимое питание и увлажнение.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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