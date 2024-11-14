Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На улице ещё не зима, а ваши губы уже стали сухими и потрескавшимися? Мы понимаем вашу проблему и предлагаем три категорических запрета, которые помогут избежать ошибок в уходе за нежной кожей губ.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, CC0

Чрезмерное использование бальзама. Многие из нас наносят слишком много бальзама на губы, думая, что это поможет им стать более увлажнёнными. Однако такой подход может привести к обратному результату: кожа губ станет ещё суше. Достаточно использовать бальзам один-два раза в день. Постоянное использование стойких помад. Матовые и стойкие помады отлично держатся на губах, но могут сильно пересушивать кожу. Рекомендуется использовать их не чаще одного-двух раз в неделю, заменяя на увлажняющие помады или натуральные бальзамы. Привычка часто трогать губы руками. Постоянное касание губ пальцами, облизывание или покусывание может привести к ухудшению состояния кожи. Постарайтесь избавиться от этой привычки, чтобы все усилия по уходу за губами были эффективными.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.