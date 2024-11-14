Три распространённые ошибки, которые сделают пересохшие осенью губы ещё суше

На улице ещё не зима, а ваши губы уже стали сухими и потрескавшимися? Мы понимаем вашу проблему и предлагаем три категорических запрета, которые помогут избежать ошибок в уходе за нежной кожей губ.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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