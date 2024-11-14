Три простые домашние маски, которые избавят от шелушений и залечат трещинки на губах

Осенний сезон приносит с собой прохладную погоду, ветер и снижение иммунитета. В это время года многие сталкиваются с проблемой сухости и трещин на губах. Мы расскажем о трёх эффективных способах борьбы с этой проблемой с помощью простых составов.
Чтобы устранить сухость и предотвратить появление трещин на губах, можно воспользоваться домашними средствами. Вот три эффективных способа:
Эти простые рецепты помогут вам вернуть мягкость и нежность вашим губам, сделав их здоровыми и привлекательными.
Тре́щина губы́ (лат. rhagas labii) — нарушение целости губы, обычно проявляется как линейное эрозивное поражение в области красной каймы и углов рта (ангулит, «заеда»), может возникать при хейлите.
Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).
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