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Три простые домашние маски, которые избавят от шелушений и залечат трещинки на губах

1:30
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Осенний сезон приносит с собой прохладную погоду, ветер и снижение иммунитета. В это время года многие сталкиваются с проблемой сухости и трещин на губах. Мы расскажем о трёх эффективных способах борьбы с этой проблемой с помощью простых составов.

Три простые домашние маски, которые избавят от шелушений и залечат трещинки на губах
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Чтобы устранить сухость и предотвратить появление трещин на губах, можно воспользоваться домашними средствами. Вот три эффективных способа:

  1. Маска с алоэ. Смешайте по одной чайной ложке сахара, сока алоэ и персикового масла. Нанесите смесь на губы толстым слоем и оставьте действовать 20 минут. Затем смойте прохладной водой и нанесите питательный бальзам.
  2. Лимонная маска. Смешайте одну чайную ложку сахара с двумя каплями эфирного масла лимона и одной чайной ложкой персикового масла. Нанесите смесь на губы и оставьте на 20 минут. После этого смойте маску тёплой водой и нанесите бальзам для завершения ухода.
  3. Маска с календулой. Залейте одну чайную ложку цветков календулы одной чайной ложкой персикового масла и добавьте в смесь одну чайную ложку сахара. Нанесите полученный состав на губы на 20 минут, затем смойте тёплой водой и опять же нанесите бальзам.

Эти простые рецепты помогут вам вернуть мягкость и нежность вашим губам, сделав их здоровыми и привлекательными.

Уточнения

Тре́щина губы́ (лат. rhagas labii) — нарушение целости губы, обычно проявляется как линейное эрозивное поражение в области красной каймы и углов рта (ангулит, «заеда»), может возникать при хейлите. 

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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