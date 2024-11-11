Здоровая диета на неделю для получения чистой кожи без акне

Завтрак — тарелка овсянки с орехами и семечками.
Обед — коричневый рис и обжаренный брокколи с грибами.
Ужин — салат с тунцом.
Завтрак — яичница со шпинатом.
Обед — запеченные баклажаны с томатами.
Ужин — жареная скумбрия.
Завтрак — зеленый смузи (зеленые листовые овощи).
Обед — ролл с куриной грудкой и авокадо.
Ужин — чечевичный суп.
Завтрак — сладкий картофель.
Обед — рис с жареным яйцом.
Ужин — баранина с обжаренными овощами.
Завтрак — бутерброд с помидорами и цельнозерновым хлебом.
Обед — салат с куриным филе и шпинатом.
Ужин — запеченная белая рыба с овощами.
Завтрак — творог с ягодами, льняным семенем и семенами чиа.
Обед — куриный бургер из цельнозернового хлеба.
Ужин — лосось с тушеными овощами.
Завтрак — тост с авокадо.
Обед — ризотто с курицей и коричневым рисом.
Ужин — салат из нута.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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