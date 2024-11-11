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Здоровая диета на неделю для получения чистой кожи без акне

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Понедельник

Завтрак — тарелка овсянки с орехами и семечками.

Здоровая диета на неделю для получения чистой кожи без акне
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Обед — коричневый рис и обжаренный брокколи с грибами.

Ужин — салат с тунцом.

Вторник

Завтрак — яичница со шпинатом.

Обед — запеченные баклажаны с томатами.

Ужин — жареная скумбрия.

Среда

Завтрак — зеленый смузи (зеленые листовые овощи).

Обед — ролл с куриной грудкой и авокадо.

Ужин — чечевичный суп.

Четверг

Завтрак — сладкий картофель.

Обед — рис с жареным яйцом.

Ужин — баранина с обжаренными овощами.

Пятница

Завтрак — бутерброд с помидорами и цельнозерновым хлебом.

Обед — салат с куриным филе и шпинатом.

Ужин — запеченная белая рыба с овощами.

Суббота

Завтрак — творог с ягодами, льняным семенем и семенами чиа.

Обед — куриный бургер из цельнозернового хлеба.

Ужин — лосось с тушеными  овощами.

Воскресенье

Завтрак — тост с авокадо.

Обед — ризотто с курицей и коричневым рисом.

Ужин — салат из нута.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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